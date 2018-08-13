У Таджикистані розбився вертоліт з російськими альпіністами на борту
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Розсилка
Росіяни здійснили сходження на пік Ісмаїла Самані (колишній пік Комунізму), після чого загинули
Внаслідок жорсткої посадки гелікоптера у Таджикистані у горах Паміру загинули п’ятеро людей, серед яких троє російських альпіністів.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Ще 12 альпіністам, переважно з Росії, і одному членові екіпажу, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, надають медичну допомогу. Їх евакуювали в найближчу лікарню.
За інформацією комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану, гелікоптер Мі-8 здійснив жорстку посадку на висоті 4500 метрів. Він перевозив альпіністів, які здійснили сходження на пік Ісмаїла Самані (колишній Пік Комунізму), в базовий табір, який розташовано у низинах льодовика Фортамбек.
Інцидент попередньо пов’язують із поганими погодними умовами.
Посольство Росії в Таджикистані наразі не підтверджувало громадянство загиблих. На борту вертольота було 15 альпіністів: 13 громадян Росії, один громадянин Білорусі, один громадянин Іспанії, а також троє членів екіпажу, які були таджицькими громадянами.