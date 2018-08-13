У Таджикистані розбився вертоліт з російськими альпіністами на борту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мі-8 здійснив жорстку посадку на висоті 4500 метрів біля піку Ісмаїла Самані (колишній пік Комунізму)

Росіяни здійснили сходження на пік Ісмаїла Самані (колишній пік Комунізму), після чого загинули

Внаслідок жорсткої посадки гелікоптера у Таджикистані у горах Паміру загинули п’ятеро людей, серед яких троє російських альпіністів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ще 12 альпіністам, переважно з Росії, і одному членові екіпажу, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, надають медичну допомогу. Їх евакуювали в найближчу лікарню.

За інформацією комітету з надзвичайних ситуацій Таджикистану, гелікоптер Мі-8 здійснив жорстку посадку на висоті 4500 метрів. Він перевозив альпіністів, які здійснили сходження на пік Ісмаїла Самані (колишній Пік Комунізму), в базовий табір, який розташовано у низинах льодовика Фортамбек.

Інцидент попередньо пов’язують із поганими погодними умовами.

Посольство Росії в Таджикистані наразі не підтверджувало громадянство загиблих. На борту вертольота було 15 альпіністів: 13 громадян Росії, один громадянин Білорусі, один громадянин Іспанії, а також троє членів екіпажу, які були таджицькими громадянами.