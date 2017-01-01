В Іраку виявили масове поховання жертв ІДІЛ

До місця поховань прибули фахівці, щоб по тесту ДНК визначити особи загиблих

В північно-східній частині Іраку виявили масове поховання з останками понад 100 осіб, які загинули від рук бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє Iraqi News. «На південь від Синджара були знайдені останки близько 80 осіб. Більшість з них були єзиди (езидська релігійна меншина Іраку -



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Виявлене місце поховання

До місця поховань прибули фахівці, щоб по тесту ДНК визначити особи загиблих

В північно-східній частині Іраку виявили масове поховання з останками понад 100 осіб, які загинули від рук бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».

Про це повідомляє Iraqi News.

«На південь від Синджара були знайдені останки близько 80 осіб. Більшість з них були єзиди (езидська релігійна меншина Іраку - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що другу могилу з останками близько 20 жінок і дітей єзидського походження виявили в селі Кабус.

До місця поховань прибули фахівці, щоб по тесту ДНК визначити особи загиблих.

Нещодавно смертники ІДІЛ влаштували теракт в Багдаді: 17 загиблих та 28 поранених.