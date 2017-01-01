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    В Іраку виявили масове поховання жертв ІДІЛ

    До місця поховань прибули фахівці, щоб по тесту ДНК визначити особи загиблих
    В північно-східній частині Іраку виявили масове поховання з останками понад 100 осіб, які загинули від рук бойовиків терористичної організації «Ісламська держава». Про це повідомляє Iraqi News. «На південь від Синджара були знайдені останки близько 80 осіб. Більшість з них були єзиди (езидська релігійна меншина Іраку -
    • Сьогодні, 00:37
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    Виявлене місце поховання
    Виявлене місце поховання

    До місця поховань прибули фахівці, щоб по тесту ДНК визначити особи загиблих

    В північно-східній частині Іраку виявили масове поховання з останками понад 100 осіб, які загинули від рук бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».

    Про це повідомляє Iraqi News.

    «На південь від Синджара були знайдені останки близько 80 осіб. Більшість з них були єзиди (езидська релігійна меншина Іраку - ред.)», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що другу могилу з останками близько 20 жінок і дітей єзидського походження виявили в селі Кабус.

    До місця поховань прибули фахівці, щоб по тесту ДНК визначити особи загиблих.

    Нещодавно смертники ІДІЛ влаштували теракт в Багдаді: 17 загиблих та 28 поранених.

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