В Іраку виявили масове поховання жертв ІДІЛ
- Сьогодні, 00:37
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Виявлене місце поховання
До місця поховань прибули фахівці, щоб по тесту ДНК визначити особи загиблих
В північно-східній частині Іраку виявили масове поховання з останками понад 100 осіб, які загинули від рук бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».
Про це повідомляє Iraqi News.
«На південь від Синджара були знайдені останки близько 80 осіб. Більшість з них були єзиди (езидська релігійна меншина Іраку - ред.)», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що другу могилу з останками близько 20 жінок і дітей єзидського походження виявили в селі Кабус.
До місця поховань прибули фахівці, щоб по тесту ДНК визначити особи загиблих.
Нещодавно смертники ІДІЛ влаштували теракт в Багдаді: 17 загиблих та 28 поранених.