Смертники ІДІЛ влаштували теракт в Багдаді: 17 загиблих та 28 поранених

Метою теракту став столичний район Багдада Ан-Нахраван

Двоє терористів-смертників влаштували атаку на південному сході іракської столиці Багдаді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку. Згідно з останньою інформацією ЗМІ, жертвами нападу бойовиків на ринок в районі Ан-Нахран стали 17 чоловік, 28 отримали поранення. Як заявили в МВС, терористи спершу відкрили вогонь з



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Місце теракту в Багдаді

Метою теракту став столичний район Багдада Ан-Нахраван

Двоє терористів-смертників влаштували атаку на південному сході іракської столиці Багдаді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку.

Згідно з останньою інформацією ЗМІ, жертвами нападу бойовиків на ринок в районі Ан-Нахран стали 17 чоловік, 28 отримали поранення. Як заявили в МВС, терористи спершу відкрили вогонь з автоматичної зброї по мирним жителям, потім один з них підірвав себе.

Другого бойовика силовики ліквідували. В даний час місце інциденту оточено, ведеться розслідування.

За даними влади, метою теракту став столичний район Ан-Нахраван.

Відповідальність за напад на себе взяло терористичне угрупування «Ісламська держава», додає Al Mayadeen.

Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам. Загалом загинуло понад 300 людей.

Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.