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    Смертники ІДІЛ влаштували теракт в Багдаді: 17 загиблих та 28 поранених

    Метою теракту став столичний район Багдада Ан-Нахраван
    Двоє терористів-смертників влаштували атаку на південному сході іракської столиці Багдаді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку. Згідно з останньою інформацією ЗМІ, жертвами нападу бойовиків на ринок в районі Ан-Нахран стали 17 чоловік, 28 отримали поранення. Як заявили в МВС, терористи спершу відкрили вогонь з
    • Сьогодні, 00:13
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    Місце теракту в Багдаді
    Місце теракту в Багдаді

    Метою теракту став столичний район Багдада Ан-Нахраван

    Двоє терористів-смертників влаштували атаку на південному сході іракської столиці Багдаді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на МВС Іраку.

    Згідно з останньою інформацією ЗМІ, жертвами нападу бойовиків на ринок в районі Ан-Нахран стали 17 чоловік, 28 отримали поранення. Як заявили в МВС, терористи спершу відкрили вогонь з автоматичної зброї по мирним жителям, потім один з них підірвав себе.

    Другого бойовика силовики ліквідували. В даний час місце інциденту оточено, ведеться розслідування.

    За даними влади, метою теракту став столичний район Ан-Нахраван.

    Відповідальність за напад на себе взяло терористичне угрупування «Ісламська держава», додає Al Mayadeen.

    Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам. Загалом загинуло понад 300 людей.

    Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.

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