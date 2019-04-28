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    У світі

    В Іспанії проходять дострокові парламентські вибори

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    В Іспанії відбуваються позачергові парламентські вибори - В Іспанії проходять дострокові парламентські вибори
    В Іспанії відбуваються позачергові парламентські вибори

    Згідно із дослідженнями, жодна політична сила не зможе отримати абсолютну більшість

    Лідером перегонів парламентських виборів в Іспанії вважають Іспанську соціалістичну робітничу партію прем'єр-міністра Педро Санчеса. Конкуренцію їй складе правоцентристська Народна партія, але очікується, що жодна з них не отримає більшості, передає Deutsche welle.

    Рішення про проведення виборів спричинила відмова парламенту схвалити бюджет-2019, який запропонував уряд Петро Санчеса. Такж причиною стало блокування роботи уряду з боку опозиції.

    Як повідомляється, на виборах буде обрано новий склад Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту), а також більшість сенаторів (208 з 266 членів верхньої палати парламенту). У виборах беруть участь 80 партій та блоків.

    Як передбачають експерти, жодна з партій не отримає в 350-місцевому Конгресі депутатів абсолютної більшості в 176 депутатських мандатів, необхідних для формування однопартійного уряду. Тому переможцю доведеться вести коаліційні переговори, які можуть затягнутися на досить тривалий термін. Участь у голосуванні мають право взяти близько 37 мільйонів громадян.

    Як повідомляв «Главком», іспанська газета ABC опублікувала в понеділок останні дані соціологічних опитувань щодо настроїв громадян країни напередодні дострокових виборів до парламенту, які мають пройти 28 квітня 2019 року. 

    вибори в Іспанії
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