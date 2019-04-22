Вибори в Іспанії: соціалісти лідирують в опитуваннях громадян



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Іспанський парламент

Правоцентристи не зможуть отримати більшість в парламенті

Іспанська газета ABC опублікувала в понеділок останні дані соціологічних опитувань щодо настроїв громадян країни напередодні дострокових виборів до парламенту, які мають пройти 28 квітня 2019 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Соціалістична партія на сьогодні може розраховувати на 31,5% голосів. Це означатиме контроль над 134-139 мандатами або на 54 більше чим під час виборів 2016 року.

Із іншого боку нове опитування підтверджує те, що коаліція правих сил – Народна партія, Vox та Сiudadanos – не отримають разом достатню кількість мандатів для формування правлячої більшості. Разом вони можуть розраховувати на 44,4% голосів і 162 місця в парламенті із 350 депутатів.

Але і лідеру соціалістів Педро Санчесу для формування більшості необхідною буде підтримка прибічників незалежності Каталонії.

33% опитаних іспанців іще не визначилися за кого вони будуть голосувати на дострокових виборах.

Як повідомлялося, парламентські вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня.

Дострокові вибори будуть скликані через те, що парламент 13 лютого не проголосував за поданий урядом державний бюджет на 2019 рік.

Урядовий бюджет не підтримали дві каталонські партії, які виступають за незалежність автономії, через зрив переговорів щодо права Каталонії на самовизначення. За бюджет проголосував 151 депутат, проти - 191.

Соціалісти Санчеса сформували уряд меншості після того, як за підтримки баскських і каталонських партій минулого року оголосили вотум недовіри кабміну Маріано Рахоя. Тепер же каталонські депутати вийшли із ситуативного союзу.