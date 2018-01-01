Стрілянина в Нью-Йорку: поранено три людини

Свідки описують стрілків як двох чоловіків у тюбетейках

У Нью-Йорку (США) в центрі Мангеттена в неділю, 21 січня, двоє невідомих розстріляли трьох людей. Про це повідомили місцеві чиновники. Про це повідомляє Daily Mail. Уточнюється, що пригода сталася на 31-й вулиці між 5-ю авеню та Бродвеєм о 16:45 за місцевим часом (23:45 за Києвом). Особи постраждалих поки що невідомі, вони



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Свідки описують стрілків як двох чоловіків у тюбетейках

У Нью-Йорку (США) в центрі Мангеттена в неділю, 21 січня, двоє невідомих розстріляли трьох людей. Про це повідомили місцеві чиновники.

Про це повідомляє Daily Mail.

Уточнюється, що пригода сталася на 31-й вулиці між 5-ю авеню та Бродвеєм о 16:45 за місцевим часом (23:45 за Києвом). Особи постраждалих поки що невідомі, вони госпіталізовані з пораненнями, що не загрожують життю.

За даними видання, стрілянина виникла в результаті сварки між стрілками і пораненими.

Свідки повідомили, що бачили, як двоє стрілків у тюбетейках тікали в бік 5-ї авеню.



