В Італії жінка перед смертю залишила коту спадщину в €1,5 млн
- Сьогодні, 12:47
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Статки кота використовуватимуть для догляду за ним
Жителька Верони перед смертю залишила своєму коту на прізвисько Пілу спадщину в розмірі 1,5 млн євро. Про це повідомляє Il Giornale di Vicenza.it
Сесілія Анна раніше була чиновником президії Ради міністрів в останній резиденції у Вероні. Вона пішла з життя на 88-му році. У неї ніколи не було чоловіка і дітей, тому жінка заповіла свої гроші домашньому вихованцеві.
За словами юристів, статки кота використовуватимуть для його забезпечення: ветеринарні витрати, харчування та інші потреби тварини.
Нагадаэмо, на Рівненщині рятувальники зняли з дерева чоловіка, який намагався врятувати кота.
Також повідомлялося, що команда порятунку тварин в одній з філій столичної мережі продуктових магазинів виконала вилов кота, що оселився за морозильною установкою і намагався дегустувати провіант.