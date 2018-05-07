В Італії жінка перед смертю залишила коту спадщину в €1,5 млн

Статки кота використовуватимуть для догляду за ним

Жителька Верони перед смертю залишила своєму коту на прізвисько Пілу спадщину в розмірі 1,5 млн євро. Про це повідомляє Il Giornale di Vicenza.it Сесілія Анна раніше була чиновником президії Ради міністрів в останній резиденції у Вероні. Вона пішла з життя на 88-му році. У неї ніколи не було чоловіка і дітей, тому жінка заповіла свої гроші



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Статки кота використовуватимуть для догляду за ним

Жителька Верони перед смертю залишила своєму коту на прізвисько Пілу спадщину в розмірі 1,5 млн євро. Про це повідомляє Il Giornale di Vicenza.it

Сесілія Анна раніше була чиновником президії Ради міністрів в останній резиденції у Вероні. Вона пішла з життя на 88-му році. У неї ніколи не було чоловіка і дітей, тому жінка заповіла свої гроші домашньому вихованцеві.

За словами юристів, статки кота використовуватимуть для його забезпечення: ветеринарні витрати, харчування та інші потреби тварини.

Нагадаэмо, на Рівненщині рятувальники зняли з дерева чоловіка, який намагався врятувати кота.

Також повідомлялося, що команда порятунку тварин в одній з філій столичної мережі продуктових магазинів виконала вилов кота, що оселився за морозильною установкою і намагався дегустувати провіант.