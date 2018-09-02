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    У світі

    В Італії жінка з ножем напала на відвідувачів музею: є жертви

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    В Італії жінка з ножем напала на відвідувачів музею: є жертви

    У результаті нападу були поранені чотири людини, пізніше 54-річна італійка, померла

    В Італії у місті Каннето-суль-Ольо жінка з ножем накинулася на відвідувачів комунального музею. Про це повідомляє місцеве видання La Gazzetta di Mantova.

    Потім жінка, яка, як повідомляють, перебувала в стані афекту, вийшла на вулицю і спробувала вдарити ножем перехожих.

    У результаті нападу були поранені чотири людини, пізніше 54-річна італійка, померла, загрози для життя інших постраждалих немає.

    Співробітники місцевої поліції, які прибули на місце інциденту, оточили зону поблизу музею.

    Незабаром нападниця була затримана, вона виявилася 58-річною громадянкою Польщі, її мотиви з'ясовуються.

    Нагадаємо, київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 36-річному чоловіку, який на Центральному залізничному вокзалі у Києві здійснив розбійний напад на двох подорожуючих громадян.

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