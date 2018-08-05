В Ізраїлі десятки тисяч людей протестували проти закону про «національну державу»



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Демонстранти вийшли на марш з гаслом «Рівні права для всіх громадян»

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, протестуючи проти ухваленого парламентом Ізраїлю закону про «національну державу для єврейського народу»

У Тель-Авіві десятки тисяч ізраїльтян вийшли у суботу, 4 серпня, на протест проти ухваленого в липні Кнесетом Ізраїлю закону про «національну державу для єврейського народу», інформує агенція dpa. Демонстранти в Тель-Авіві вийшли на марш з гаслом «Рівні права для всіх громадян». Згідно з даними ізраїльських ЗМІ, кількість учасників демонстрації становила близько 50 тисяч.

Як представники національних меншин, так і євреї Ізраїлю, серед яких і президент країни Реувен Рівлін, виступили з критикою закону, згідно з нормами якого євреї мають «виняткове право на національне самовизначення» в країні.

עשרות אלפים בעצרת נגד חוק הלאום בת"א, בהם ראש השב"כ לשעבר עמי אילון שאמר ל-@MichalRabi: המחאה הערב – צעד קטן בדרך ארוכה מאוד. חוק הלאום עושה עוול גדול לדרוזים, לצ'רקסים ולערביי ישראל#חדשותהשבת pic.twitter.com/HHW1Hy6SYn — כאן חדשות (@kann_news) August 4, 2018

На додачу, згідно з нормами ухваленого закону, арабська мова втрачає дотеперішній рівноправний статус з івритом, отримавши натомість «спеціальний статус». Араби становлять близько 18 відсотків з понад 8-мільйонного населення Ізраїлю.

Євросоюз висловив стурбованість новим законом Ізраїлю, який визнає право на самовизначення народу лише за євреями. На думку ЄС, новий ізраїльський закон ускладнить спроби розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Палестинці у свою чергу назвали цей закон расистським. Як дискримінаційний розцінив новий ізраїльський закон і уряд Туреччини.

Джерело: Deutsche Welle