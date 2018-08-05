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    У світі

    В Ізраїлі десятки тисяч людей протестували проти закону про «національну державу»

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    Демонстранти вийшли на марш з гаслом &laquo;Рівні права для всіх громадян&raquo; - В Ізраїлі десятки тисяч людей протестували проти закону про «національну державу»
    Демонстранти вийшли на марш з гаслом «Рівні права для всіх громадян»

    Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, протестуючи проти ухваленого парламентом Ізраїлю закону про «національну державу для єврейського народу»

    У Тель-Авіві десятки тисяч ізраїльтян вийшли у суботу, 4 серпня, на протест проти ухваленого в липні Кнесетом Ізраїлю закону про «національну державу для єврейського народу», інформує агенція dpa. Демонстранти в Тель-Авіві вийшли на марш з гаслом «Рівні права для всіх громадян». Згідно з даними ізраїльських ЗМІ, кількість учасників демонстрації становила близько 50 тисяч.

    Як представники національних меншин, так і євреї Ізраїлю, серед яких і президент країни Реувен Рівлін, виступили з критикою закону, згідно з нормами якого євреї мають «виняткове право на національне самовизначення» в країні.

    На додачу, згідно з нормами ухваленого закону, арабська мова втрачає дотеперішній рівноправний статус з івритом, отримавши натомість «спеціальний статус». Араби становлять близько 18 відсотків з понад 8-мільйонного населення Ізраїлю.

    Євросоюз висловив стурбованість новим законом Ізраїлю, який визнає право на самовизначення народу лише за євреями. На думку ЄС, новий ізраїльський закон ускладнить спроби розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Палестинці у свою чергу назвали цей закон расистським. Як дискримінаційний розцінив новий ізраїльський закон і уряд Туреччини.

    Джерело: Deutsche Welle

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