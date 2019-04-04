В ЄС хочуть заборонити «веганські бургери» та «веганські стейки»



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Фото: evilolivefood.com

Виробники вегетаріанської їжі мають переглянути назви, якщо члени ЄС узгодять нові правила щодо захисту м’ясних термінів

Брюссельський комітет ухвалив, що назву «веганський бургер» треба замінити на менш привабливу - «веганський диск», повідомляє The Guardian.

«Ми відчуваємо, що слово «стейк» має бути збережене для справжнього стейка з м’яса, тож потрібні нові назви для всіх цих нових продуктів. Багато треба зробити в цьому напрямку, для чого знадобиться багато вигадливості», - говорить французький депутат Європарламенту Ерік Андріє.

Відповідно до розглянутого регулювання, під захист потрапляють терміни: стейк, ковбаса, ескалоп, бургер та гамбургер. Голосування щодо цих заходів відбудеться повним складом парламенту після європейських виборів у травні, а тоді вже будуть передані країнам-членам та Єврокомісії.

Назва «веганський диск» була розглянута, як одна із можливих, проте не буде являтися обов’язковою.

Згідно зі статтею 17 Регламенту (ЄС) № 1169/2011, назви, які наразі використовуються для м'ясних продуктів і м'ясних страв, будуть зарезервовані виключно для продуктів, що містять м'ясо, вирішили депутати.