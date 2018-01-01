В ЄС назвали країни, які приєднаються до Євросоюзу до 2025 року

ЄС має опублікувати стратегію щодо Балкан у лютому 2018 року

Комісар Євросоюзу із питань розширення і добросусідства Йоганес Хан заявив, що Сербія і Чорногорія, скоріше за все, будуть наступними країнами, які приєднаються до ЄС до 2025 року. На думку євро комісара, таким чином буде завершено роботу, яка була розпочата в 1989 році із падіння Берлінської стіни. ЄС вирішив пришвидшити процеси, які необхідні



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ЄС планує розширення до 2025 року

ЄС має опублікувати стратегію щодо Балкан у лютому 2018 року

Комісар Євросоюзу із питань розширення і добросусідства Йоганес Хан заявив, що Сербія і Чорногорія, скоріше за все, будуть наступними країнами, які приєднаються до ЄС до 2025 року. На думку євро комісара, таким чином буде завершено роботу, яка була розпочата в 1989 році із падіння Берлінської стіни.

ЄС вирішив пришвидшити процеси, які необхідні загалом для приєднання шести країн Балканського півострову до ЄС.

Йоганес Хан вважає, що 2025 рік для приєднання Чорногорії і Сербії є реалістичним, хоча і доволі амбітною ціллю. Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

Комісар ЄС із питань розширення визнав, що Брюссель у питанні розширення за рахунок країн Балканського півострову керується бажанням стабілізувати даний регіон, який піддається впливам з боку РФ і став маршрутом для біженців із Близького Сходу.

Йоганес Хан відвідає Сербію як провідну країну регіону вже у лютому 2018 року після публікації стратегії ЄС щодо Балкан. Після цього всі шість країн півострова, які мають наміри стати членами ЄС, відвідає і очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Окрім того, в Болгарії, яка головує протягом першого півріччя в ЄС, у травні проведуть окремий саміт із питань, які пов’язані з Балканами. Інша подібна зустріч запланована на липень 2018 року у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що ЄС готовий визначити 2025 рік часом наступного розширення блоку.