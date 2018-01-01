ЄС визначився із датою наступного розширення

Брюссель налаштований на розширення ЄС за рахунок Балканського півострову

ЄС готовий визначити 2025 рік часом наступного розширення блоку. Проте суперечки на Балканському півострові можуть завадити появі нових членів найбільшого у світі інтеграційного об’єднання. Відповідні заяви мають бути зроблені у стратегічному документі, який мають оприлюднити 14 лютого 2018 року. Про це пише видання EU Observer. Так в цьому



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Брюссель налаштований на розширення ЄС за рахунок Балканського півострову

ЄС готовий визначити 2025 рік часом наступного розширення блоку. Проте суперечки на Балканському півострові можуть завадити появі нових членів найбільшого у світі інтеграційного об’єднання. Відповідні заяви мають бути зроблені у стратегічному документі, який мають оприлюднити 14 лютого 2018 року. Про це пише видання EU Observer.

Так в цьому документі йдеться про те, що Сербія і Чорногорія повинні бути готовими до членства в 2025 році, якщо буде продемонстрована відповідна політична воля, результати справжніх реформ, а також врегульовано конфлікти із сусідами. Щодо таких країн як Албанія, Македонія, Косово і Боснія та Герцеговина (БіГ) в стратегії говориться про те, що до 2025 року ці країни також мають здійснити значний прогрес по питанням європейської інтеграції.

На сьогодні Сербія і Чорногорія вже ведуть із Брюсселем відповідні переговори щодо свого членства в ЄС, а Албанія та Македонія мають почати переговори в цьому році. В випадку із Македонією початок переговорів залежить від переговорів із Грецією щодо офіційної назви цієї країни. БіГ прагне отримати офіційний статус кандидата в члени ЄС в цьому році, в Косово розглядає питання щодо офіційного звернення до Брюсселю для отримання такого статусу.

Стратегічний документ, який мають оприлюднити в лютому, окремо наголошує на тому, що ЄС не збирається разом із новими членами отримувати їх суперечки. А тому відповідні країни Балканського півострову мають досягнути обов’язкового і кінцевого вирішення своїх суперечок із сусідами.