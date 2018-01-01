ЄС визначився із датою наступного розширення
- Сьогодні, 11:13
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Брюссель налаштований на розширення ЄС за рахунок Балканського півострову
ЄС готовий визначити 2025 рік часом наступного розширення блоку. Проте суперечки на Балканському півострові можуть завадити появі нових членів найбільшого у світі інтеграційного об’єднання. Відповідні заяви мають бути зроблені у стратегічному документі, який мають оприлюднити 14 лютого 2018 року. Про це пише видання EU Observer.
Так в цьому документі йдеться про те, що Сербія і Чорногорія повинні бути готовими до членства в 2025 році, якщо буде продемонстрована відповідна політична воля, результати справжніх реформ, а також врегульовано конфлікти із сусідами. Щодо таких країн як Албанія, Македонія, Косово і Боснія та Герцеговина (БіГ) в стратегії говориться про те, що до 2025 року ці країни також мають здійснити значний прогрес по питанням європейської інтеграції.
На сьогодні Сербія і Чорногорія вже ведуть із Брюсселем відповідні переговори щодо свого членства в ЄС, а Албанія та Македонія мають почати переговори в цьому році. В випадку із Македонією початок переговорів залежить від переговорів із Грецією щодо офіційної назви цієї країни. БіГ прагне отримати офіційний статус кандидата в члени ЄС в цьому році, в Косово розглядає питання щодо офіційного звернення до Брюсселю для отримання такого статусу.
Стратегічний документ, який мають оприлюднити в лютому, окремо наголошує на тому, що ЄС не збирається разом із новими членами отримувати їх суперечки. А тому відповідні країни Балканського півострову мають досягнути обов’язкового і кінцевого вирішення своїх суперечок із сусідами.