В кабіні пілотів утворилася величезна пробоїна після зіткнення з птахом: фото



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Величезну пробоїну в кабіні пілотів після зіткнення з птахом показали на фото Фото: @breakingavnews

Інцидент стався на іспанській авіабазі Хетафе, неподалік від Мадрида

У мережі з'явився знімок величезної пробоїни у фюзеляжі військово-транспортного літака, що виникла після зіткнення з птахом.

Фото опубліковано в Twitter-акаунті Breaking Aviation News.

На розміщеному кадрі відображена діра в корпусі повітряного судна в районі кабіни пілотів, а також сліди перебування там тварини - пір'я і бризки крові.

У підписі до посту вказано, що інцидент стався на іспанській авіабазі Хетафе, неподалік від Мадрида, з чотиримоторних турбогвинтовим Airbus A400M Королівських військово-повітряних сил Великобританії.

Користувачі відреагували на ситуацію в коментарях.

«Мені здавалося, що фюзеляж повинен бути трохи міцніше, враховуючи, що це військовий літак ... Якщо птах може зробити таке ... Не впевнений, чи зможе літак впоратися зі снарядами», «Напевно, це був птеродактиль», «Що за птах? Страус? » - писали вони.