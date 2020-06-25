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    Чорнобильська зона ожила: у заповіднику гуляють стада оленів (відео)

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    Молодий олень із цікавістю заглядає в об'єктив - Чорнобильська зона ожила: у заповіднику гуляють стада оленів (відео)
    Молодий олень із цікавістю заглядає в об'єктив
    Фото: скріншот відео

    Стадо оленів потрапило у фотопастку

    Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник славиться багатством фауни. Тут живуть рідкісні види птахів і тварин.

    Найкращий спосіб, щоб зафіксувати їх, - це фотопастки.

    Так, в об’єктив фотопастки потрапили благородні олені, які мешкають у заповіднику. Стадо молодих оленів вільно гарцює перед встановленою відеокамерою. При цьому з цікавістю заглядаючи в дивне мигаюче «око», що не рухається, повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

    Автор відео: Денис Вишневський

    Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території. 

    Під час пожеж загинуло багато тварин, коні Пржевальського тікали від вогню по спалених чорнобильських полях.

    Працівники лісової охорони підприємства «Північна Пуща» проводять постійний моніторинг і автомобільне патрулювання територій Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, що постраждали від лісових пожеж. Зокрема, на території Луб'янського, Денисовицького, Паришівського та Дитятківського лісництв. Постійно проводиться окараулювання місць залягання торфу в межах лісових кварталів, які були пройдені вогнем. Крім того, використовуються квадрокоптери для моніторингу території з повітря.

    У Чорнобильській зоні розпочато пілотний проєкт з випробування обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях з використанням технології оптичного та тепловізійного позиціювання. 

    ЧАЕС Чорнобильська зона тварини
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