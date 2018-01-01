В ОБСЄ стурбовані скандальним польським «антибандерівським законом»

Закон має бути відхилений як «непропорційне обмеження свободи вираження поглядів», вважають в ОБСЄ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість польським законом про Інститут національної пам’яті, що серед іншого передбачає покарання за заперечення так званих «злочинів українських націоналістів». «Я серйозно стурбований законом, який криміналізує заяви щодо історичних питань. Незважаючи на те,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закон із забороною «бандерівської ідеології» не відповідає принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею

Закон має бути відхилений як «непропорційне обмеження свободи вираження поглядів», вважають в ОБСЄ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість польським законом про Інститут національної пам’яті, що серед іншого передбачає покарання за заперечення так званих «злочинів українських націоналістів».

«Я серйозно стурбований законом, який криміналізує заяви щодо історичних питань. Незважаючи на те, що всі ми знаємо про чутливість до історичних подій, свобода вираження поглядів має особливе значення для істориків та науковців», – сказав Дезір, якого цитує прес-служба ОБСЄ.

Представник організації вважає, що закон має бути відхилений як «непропорційне обмеження свободи вираження поглядів».

«Тільки коли заяви є підбурюванням до насильства чи дискримінації, вони можуть бути криміналізованими», – додав Дезір.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті,