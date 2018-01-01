США закликали Польщу переглянути скандальний закон про Голокост

У Держдепі стурбовані польським законом про Інститут нацпам’яті

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення так званих «злочинів українських націоналістів». Про це йдеться у заяві Держдепу США. Сполучені Штати стурбовані наслідками для відносин Польщі зі Сполученими Штатами та



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У Держдепі стурбовані польським законом про Інститут нацпам’яті

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення так званих «злочинів українських націоналістів».

Про це йдеться у заяві Держдепу США.

Сполучені Штати стурбовані наслідками для відносин Польщі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, якщо проект стане законом, заявила прес-секретар держдепартаменту Гізер Нойєрт.

«Історія Голокосту болюча і складна. Ми розуміємо, що фрази, такі як «польскі табори смерті», є неточними і такими, що вводять в оману і шкодять. Однак ми стурбовані тим, що якщо цей законопроект буде прийнятий, це може підірвати свободу слова та академічний дискурс», - йдеться у заяві.

«Ми закликаємо Польщу переглянути законодавство в світлі його потенційного впливу на принципи свободи слова і на нашу здатність бути ефективними партнерами», - заявила Нойєрт.

Раніше повідомлялося, що Сенат Польщі близько третьої ночі (за київським часом) у четвер прийняв без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в суботу, що доручив своєму послові зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, щоб висловити протест проти вищевказаного законопроекту.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

Як відомо, 26 січня Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.