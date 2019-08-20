В ООН відреагували на ядерний інцидент у Росії



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Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік

Секретаріат ООН поки не надавав додаткової інформації щодо інциденту

В ООН бачили повідомлення про ядерний інцидент у Росії та відключення декількох російських станцій моніторингу радіаційного фону і наголошують, що всі держави-члени ООН повинні якомога тісніше співпрацювати з Організацією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це розповів на брифінгу у штаб-квартирі ООН речник генсека Стефан Дюжаррік.

«Так, ми всі бачили новини і повідомлення (про ядерний інцидент у Ньоноксі - ред.)», - відповів Дюжаррік на питання, чи генсек у курсі ядерного інциденту у Росії.

Він додав, що секретаріат ООН поки не надавав додаткової інформації щодо інциденту, та зауважив, що у системі ООН такими питаннями займається Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CNBTO).

«Важливо, аби всі держави-члени співпрацювали з цією організацією настільки тісно, наскільки це можливо», - заявив Дюжаррік.

Водночас, в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань сьогодні повідомили, що всі російські станції моніторингу радіаційного фону, які раніше виключалися з невідомих технічних причин, вже працюють.

«Станції RUP 56 (Пеледуй) і RUP 57 (Білібіно) відновили діяльність у Росії і зараз завантажують дані в PTS», - повідомив у Twitter виконавчий директор Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо.

Напередодні стало відомо, що у Росії дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети з «ядерною батарейкою».

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета з «ядерною батарейкою». У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули під час випробування «нового спецвиробу».

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що ніякої загрози підвищення радіаційного фону після вибуху немає, «ситуація контрольована та вжито превентивних заходів».