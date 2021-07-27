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    В Росії прогримів вибух на магістральному газопроводі

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    У Росії стався вибух на магістральному газопроводі - В Росії прогримів вибух на магістральному газопроводі

    У Росії стався вибух на магістральному газопроводі

    Фото: PAP

    МНС РФ заявило, що сталася розгерметизація газопроводу

    У Кішерцькому районі Пермського краю, Росія, прогримів вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Центр–2. Про це повідомляє РБК.

    «Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Центр–2, орієнтовно в кілометрі від села Забір'я Кішерцького округу», – підтвердили в адміністрації Кішерцького муніципального крайового округу.

    Поки відомо, що постраждалих унаслідок вибуху немає. Окремі підрозділи скерували на місце події для захисту прилеглих населених пунктів і лісових насаджень.

    Як пояснили в МНС, сталася розгерметизація магістрального газопроводу біля річки Силва в Кішерцькому муніципальному окрузі.

    «На цей час триває смолоскипне вигоряння, також ліквідовують загоряння сухої рослинності на площі 2 га», – додали в Міністерстві.

    Теги: вибух Росія час
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    В Росії прогримів вибух на магістральному газопроводі