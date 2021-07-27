В Росії прогримів вибух на магістральному газопроводі

У Росії стався вибух на магістральному газопроводі

МНС РФ заявило, що сталася розгерметизація газопроводу

У Кішерцькому районі Пермського краю, Росія, прогримів вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Центр–2. Про це повідомляє РБК.

«Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Центр–2, орієнтовно в кілометрі від села Забір'я Кішерцького округу», – підтвердили в адміністрації Кішерцького муніципального крайового округу.

Поки відомо, що постраждалих унаслідок вибуху немає. Окремі підрозділи скерували на місце події для захисту прилеглих населених пунктів і лісових насаджень.

Як пояснили в МНС, сталася розгерметизація магістрального газопроводу біля річки Силва в Кішерцькому муніципальному окрузі.

«На цей час триває смолоскипне вигоряння, також ліквідовують загоряння сухої рослинності на площі 2 га», – додали в Міністерстві.