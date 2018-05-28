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    В Росії встановлять перший пам’ятник Путіну

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    Ескіз пам'ятника - В Росії встановлять перший пам’ятник Путіну
    Ескіз пам'ятника

    За фігурою Путіна розташовуватиметься карта Російської Федерації, а над картою стоятимуть прапори Російської імперії, СРСР та РФ

    Скульптурне зображення президента РФ Володимира Путіна, у вівторок, 29 травня 2018 року, відкриють на центральній площі села Частоозер'я Курганської області Росії.

    Як повідомляє уральське видання Znak.com, спорудження пам'ятника профінансував тамтешній депутат Держдуми Олександр Ільтяков, у якого в цьому селі розташована тваринницька ферма.

    За фігурою Путіна розташовуватиметься карта Російської Федерації, висота і ширина якої сягатиме 6 м. А над картою стоятимуть прапори Російської імперії, СРСР та Російської Федерації.

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    При цьому Ільтяков наголошує на тому, що спорудження 3,5-метрової композиції є нібито його власною ініціативою й з адміністрацією президента не узгоджувалося.

    Нагадаємо, нещодавно Путін пообіцяв не балотуватись у президенти РФ третій раз поспіль.

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