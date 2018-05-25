Путін пообіцяв не балотуватись у президенти РФ третій раз поспіль

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Володимир Путін

Зараз у Путіна другий термін поспіль

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не буде порушувати Конституцію Росії, яка забороняє займати пост президента більше двох термінів поспіль.

Про це Путін повідомив журналістам на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає «Медуза».

«Я завжди строго дотримувався і дотримуюся Конституції Російської Федерації. У Конституції чітко прописано — не більше двох термінів поспіль. Зараз у мене другий термін поспіль. Як ви пам'ятаєте, я був двічі до цього президентом, а потім покинув посаду президента, тому що Конституція не дозволяла обиратися втретє. От і все. Я маю намір дотримуватися цього правила і в майбутньому», — заявив російський президент.

Нагадаємо, У березні 2018 року Володимир Путін переміг на виборах глави держави. 7 травня пройшла його інавгурація. Зазначимо, що це четвертий загалом і другий поспіль термін Путіна на посаді президента.

65-річний Володимир Путін вперше був обраний президентом Росії 26 березня 2000 року. Він очолював владу в країні 8 років, потім поступився прем'єру Дмитру Медвєдєву, а 7 травня 2012 року Путін знову був обраний президентом.