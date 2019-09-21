В Росії затримали учасників акції на підтримку України



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В Росії затримали учасників акції на підтримку миру та України

Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України

У російському Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру та України.

Про це повідомляє Meduza.

Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України.

В руках у однієї з затриманих був плакат «Give peace a chance» («дайте миру шанс»).

Загалом участь в акції, за підрахунками ЗМІ, взяли близько 30 осіб.

Марш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали зупинити всі військові дії.