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    У світі

    В Росії затримали учасників акції на підтримку України

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    В Росії затримали учасників акції на підтримку миру та України - В Росії затримали учасників акції на підтримку України
    В Росії затримали учасників акції на підтримку миру та України

    Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України

    У російському Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру та України.

    Про це повідомляє Meduza.

    Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України.

    В руках у однієї з затриманих був плакат «Give peace a chance» («дайте миру шанс»). 

    Загалом участь в акції, за підрахунками ЗМІ, взяли близько 30 осіб.

    Марш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали зупинити всі військові дії.

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