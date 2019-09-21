В Росії затримали учасників акції на підтримку України
В Росії затримали учасників акції на підтримку миру та України
Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України
У російському Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох учасників акції на підтримку миру та України.
Про це повідомляє Meduza.
Учасники акції пройшли маршем Невським проспектом до Адміралтейства, де встали з плакатами і прапорами України.
В руках у однієї з затриманих був плакат «Give peace a chance» («дайте миру шанс»).
Загалом участь в акції, за підрахунками ЗМІ, взяли близько 30 осіб.
Марш був приурочений до Міжнародного Дня миру. Учасники вимагали зупинити всі військові дії.