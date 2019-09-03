Російські силовики вважають, що молодь виходить на протести через лайки в соцмережах

Дмитро Биков Російський поет та прозаїк

Дмитро Биков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже 150 років російська влада розганяє мітинги за однією ж і тією схемою

Мовою оригіналу

Следственный комитет выпустил ролик «Время принимать решение», в котором объяснил участие молодежи в протестах желанием получить больше лайков.

Эту идею задвигает гендиректор НИИ социологии Мария Филь: ей представляется, что на акции выходят незрелые люди, чья эмоциональная реакция превалирует над рациональной. При этом, поясняется в ролике, истинных организаторов акций на митингах не встретишь – предполагается, что они «сидят далеко» и распределяют финансовые потоки.

Это очень хороший, правильный ролик, во всем – от пафоса до названия. И авторы его вполне искренни – они действительно так думают, потому что так делают. Россия поддерживает самые деструктивные движения и течения на Западе, дружит с самыми грязными противниками тамошнего официоза и вправе ожидать таких же действий по отношению к себе.

Кстати, тут есть зерно истины – в том смысле, что настоящие кукловоды и разжигатели на митинги действительно не ходят. Они организуют, например, подавление этих митингов добровольцами из ДНР и ЛНР и пугают участников казачеством. Таковы последние предупреждения. Что это, если не разжигание?И конечно, авторы этой идеи на митинг не пойдут. Они кукловодствуют в высоких кабинетах и ворочают финансовыми потоками.

Еще там есть показания одного из участников московских протестов, который признал вину и утверждает, что действовал в каком-то помутнении. Для наглядной иллюстрации помутнения размыто его лицо, хотя «Медиазона» все равно опознала в нем Андрея Косых, получившего 3 года и 8 месяцев за участие в акции 26 марта 2017 года. Он признал вину – насилие в отношении представителя власти – и еще на суде сказал, что оступился. И это тоже правильно: насилие в отношении представителей власти крайне нетипично для протестных митингов, проявляют его люди неуравновешенные, в здравом уме никто полицию бить не станет и против омоновца не попрет.

Наконец, правы авторы и в том, что участники митингов действуют по одной схеме. Никакой другой схемы в России не осталось: люди выходят на улицы, вот и все. Подавители митингов тоже действуют по одной схеме последние 150 лет, с тех пор, как российское население вообще стало выходить на демонстрации, – с чего бы какой-то одной стороне проявлять разнообразие? А уж название ролика просто идеально: время принимать решение, точней не скажешь. И хочется верить, что люди, посмотревшие это расследование, примут верное решение. Собственно, никакого другого решения им и не оставили.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»