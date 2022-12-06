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У Болгарії відбулися протести проти приїзду чиновника РПЦ (фото)

Ігор Федик
glavcom.ua
У Болгарії відбулися протести проти приїзду чиновника РПЦ (фото)
В столиці Болгарії активісти вийшли на акцію протесту проти відправи РПЦ за перемогу Росії
фото: glavcom.ua

Активісти виступили проти візиту до Болгарії і участі у відправі голови зовнішньополітичного відомства РПЦ митрополита Волоколамського Антонія

У столиці Болгарії Софії небайдужі громадяни протестували проти приїзду до країни високопоставленого чиновника РПЦ і відправи за перемогу Росії. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

З гаслами «Вбивці» і «Це не Москва» українські і болгарські громадяни протестували перед Російською церквою в Софії проти візиту до Болгарії і участі у відправі голови зовнішньополітичного відомства РПЦ митрополита Волоколамського Антонія.

Також у богослужінні взяли участь посол Росії в Болгарії Елєонора Мітрофанова та місцеві проросійські політики.

«Ми протестуємо, бо це найвища нахабність у воєнний час з боку окупантів: приїхати на територію Європейського Союзу і країни НАТО, щоб провести відправу за перемогу Росії. Це просто нонсенс і тому ми протестуємо», – сказав один з протестувальників.

У Болгарії відбулися протести проти приїзду чиновника РПЦ (фото) фото 1
У Болгарії відбулися протести проти приїзду чиновника РПЦ (фото) фото 2

«Кілька хвилин тому перед церквою вийшов кагебіст у рясі попа і злісно покрутив пальцем біля скроні, таким жестом доводячи нам, що ми ненормальні!? Нам, болгарам?! В Болгарії, на нашій землі!? Це цинізм вищого ґатунку!?!», – написала на своїй сторінці в facebook голова Асоціації українських організацій Болгарії Олена Коцева.

Цікаво, що про візит митрополита Антонія не повідомлялось ні на російських, ні на болгарських офіційних церковних сайтах. Митрополит РПЦ приїхав без запрошення Болгарської православної церкви, що є порушенням церковного порядку і, на практиці, порушенням церковної незалежності Болгарії.

Голова БПЦ патріарх Неофіт відмовився від зустрічі з ним. Бажання зустрітися з Антонієм виявили лише два митрополити, які вважаються проросійським крилом в БПЦ.

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Теги: Москва посол церква Болгарія

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