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    У світі

    В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС

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    Гахарія займав пост міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра з листопада 2017 року - В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
    Гахарія займав пост міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра з листопада 2017 року

    Георгія Гахарію вважають відповідальним за жорсткий розгін акції протесту, в результаті чого постраждали понад 200 осіб

    Партія «Грузинська мрія» висунула кандидатуру Георгія Гахарія на посаду прем'єра країни.

    Про це повідомляє «Грузія-онлайн».

    Гахарія займав пост міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра з 13 листопада 2017 року. Він також є секретарем Ради національної безпеки.

    У період з 27 листопада 2016 по 13 листопада 2017 року Гахарія був міністром економіки та сталого розвитку Грузії, до цього очолював Економічну раду, а також обіймав посаду бізнес-омбудсмена Грузії.

    «Відставку Гахарії вже третій місяць вимагає громадськість на акціях протесту перед будівлею парламенту. Його вважають відповідальним за жорсткий розгін акції протесту, в результаті чого постраждали понад 200 осіб, а три людини втратили зір в результаті застосування гумових куль поліцейськими», - пише видання.

    Як повідомляє Ехо Кавказу, 3 вересня громадські активісти, які проводять в Тбілісі безстрокову акцію з вимогою відставки глави МВС Грузії Гахарії, зібралися біля будівлі парламенту, де проходить засідання бюро законодавчого органу, а в полудень відкриється осіння сесія.

    Мітингувальники протестують проти можливого призначення Гахарії на пост глави уряду.

    Нагадаємо, 2 вересня прем’єр Грузії Мамука Бахтадзе заявив про свою відставку з посади глави уряду.

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