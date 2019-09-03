В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гахарія займав пост міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра з листопада 2017 року

Георгія Гахарію вважають відповідальним за жорсткий розгін акції протесту, в результаті чого постраждали понад 200 осіб

Партія «Грузинська мрія» висунула кандидатуру Георгія Гахарія на посаду прем'єра країни.

Про це повідомляє «Грузія-онлайн».

Гахарія займав пост міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра з 13 листопада 2017 року. Він також є секретарем Ради національної безпеки.

У період з 27 листопада 2016 по 13 листопада 2017 року Гахарія був міністром економіки та сталого розвитку Грузії, до цього очолював Економічну раду, а також обіймав посаду бізнес-омбудсмена Грузії.

«Відставку Гахарії вже третій місяць вимагає громадськість на акціях протесту перед будівлею парламенту. Його вважають відповідальним за жорсткий розгін акції протесту, в результаті чого постраждали понад 200 осіб, а три людини втратили зір в результаті застосування гумових куль поліцейськими», - пише видання.

Як повідомляє Ехо Кавказу, 3 вересня громадські активісти, які проводять в Тбілісі безстрокову акцію з вимогою відставки глави МВС Грузії Гахарії, зібралися біля будівлі парламенту, де проходить засідання бюро законодавчого органу, а в полудень відкриється осіння сесія.

Мітингувальники протестують проти можливого призначення Гахарії на пост глави уряду.

Нагадаємо, 2 вересня прем’єр Грузії Мамука Бахтадзе заявив про свою відставку з посади глави уряду.