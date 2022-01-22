  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Столтенберг отримав пропозицію залишитися генсеком НАТО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року. - Столтенберг отримав пропозицію залишитися генсеком НАТО
    Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року.
    фото з відкритих джерел

    Повноваження нинішнього генсека закінчуються восени

    Чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга просять залишитися на посаді на більш тривалий термін. Його повноваження закінчуються 1 жовтня 2022 року. Про це пише Verdens Gang.

    Відповідну інформацію вже підтвердили у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

    Водночас глава норвезької дослідницької групи NUPI з питань безпеки й оборони Карстен Фрііс пояснив, що узгодити питання про нового генсека для 30 країн-членів проблематично.

    «Це питання може стати тим, на яке вони (держави НАТО – ред.) зараз не хочуть витрачати внутрішню політичну енергію. Можливо, простіше вмовити Столтенберга побути генеральним секретарем ще деякий час», – зазначив він.

    Відтак, політика залишитися на посаді просить низка провідних країн, серед яких США та Німеччина.

    У грудні 2021 року Єнс Столтенберг заявив, що претендує на посаду глави Центрального банку Норвегії. Однак якщо виберуть його кандидатуру, він не зможе приступити до роботи, поки не закінчиться мандат в НАТО.

    Столтенберг на посаді генсека НАТО

    Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року.

    Його мандат продовжували двічі, а прийшов він на зміну данцю Андерсу Фогу Расмуссену. Цікаво, що до цього генсек НАТО займав пост очільника норвезького уряду.

    Читайте також:
    Теги: США Німеччина НАТО політика Єнс Столтенберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столтенберг отримав пропозицію залишитися генсеком НАТО