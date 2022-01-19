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    НАТО не піде на компроміси з Росією – Столтенберг

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    Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський обговорили участь України у саміті НАТО&nbsp; - НАТО не піде на компроміси з Росією – Столтенберг
    Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Володимир Зеленський обговорили участь України у саміті НАТО 
    фото: Shutterstock.com

    Столтенберг висловив Зеленському підтримку у зв'язку з російською загрозою

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом можливу участь України у саміті НАТО у червні. Своєю чергою Столтенберг запевнив Зеленського, що Альянс не піде на компроміси з Росією.

    «Поговорив по телефону з Єнсом Столтенбергом. Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля щодо стабільності в Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО і можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною!», – йдеться у Twitter Зеленського.


    Столтенберг у свою чергу підкреслив, що НАТО не піде на компроміси за ключовими принципами.

    «Поговорив з президентом Зеленським, щоб висловити тверду підтримку перед обличчям російської загрози. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів», – додав він.


    Раніше Зеленський заявляв, що Україна хоче взяти участь у саміті НАТО в 2022 році.

    Також нагадаємо, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 19 січня прибув у Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Блінкен під час зустрічі розповів, що приїхав на прохання президента США Джо Байдена, щоб підтвердити підтримку України зі сторони США. Держсекретар наголосив, що «зараз як ніколи все залежить від українців і ні від кого іншого, щоб вирішити своє майбутнє та майбутнє цієї країни». Скупчення російських військ біля кордонів з Україною він назвав «безпрецедентною загрозою».

    Додамо, що НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

    Раніше стало відомо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг провів брифінг за підсумками зустрічі Ради Росія-НАТО. За його словами, НАТО не обмежуватиме право держав на вступ до Альянсу, а Росія не має права вето щодо вступу України.

    Теги: Росія США НАТО агресія військові Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг президент
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    НАТО не піде на компроміси з Росією – Столтенберг