НАТО не піде на компроміси з Росією – Столтенберг

Президент України Володимир Зеленський сьогодні обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом можливу участь України у саміті НАТО у червні. Своєю чергою Столтенберг запевнив Зеленського, що Альянс не піде на компроміси з Росією.

«Поговорив по телефону з Єнсом Столтенбергом. Обмінялися інформацією та поглядами на необхідні дипломатичні зусилля щодо стабільності в Європі. Обговорили підготовку до червневого саміту НАТО і можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною!», – йдеться у Twitter Зеленського.

Столтенберг у свою чергу підкреслив, що НАТО не піде на компроміси за ключовими принципами.

«Поговорив з президентом Зеленським, щоб висловити тверду підтримку перед обличчям російської загрози. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс щодо ключових принципів», – додав він.

Spoke to President @ZelenskyyUa to express #NATO’s strong support to #Ukraine in face of #Russia threat. Allies call on Russia to de-escalate immediately. We’re ready to engage in further dialogue w/Russia but won’t compromise on key principles.