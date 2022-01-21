НАТО запросило Україну до формування стратегії Альянсу

Альянс розпочинає підготовку Стратегічної концепції до 2030 року

Організація Північноатлантичного договору запросила Україну та інших своїх партнерів долучитися до формування своєї стратегічної концепції до 2030 року. Концепція впливатиме на співпрацю Альянсу з країнами-аспірантами, серед яких Україна. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після свого візиту до Брюсселя.

Вона зазначила, пропозиції України щодо формування стратегії будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх сімох років.

Стефанішина висловила сподівання, що нова концепція схарактеризує відносини між Україною та НАТО до 2030 року.

«Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу», – резюмувала посадовиця.

Стратегічну концепцію НАТО до 2030 року почали готувати ще у березні 2021 року, коли генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу.

А тепер НАТО починає безпосередньо готувати цей документ, враховуючи пропозиції експертів. Зрештою концепцію державам НАТО Столтенберг має запропонувати на саміті в Мадриді влітку 2022 року.

До слова, очільник МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив НАТО у «колонізації» України.

Після зустрічі з Блінкеном Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала Україні.

Тим часом п'ятого президента Петра Порошенка не пускають до Брюсселя. Порошенко запрошений до Брюсселя на Міжпарламентську раду Україна-НАТО, яка відбудеться наступного понеділка.

Напередодні Росія висунула нові вимоги до НАТО щодо «гарантій безпеки».

До слова, Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

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