В уряді Індії запропонували вилучити з навчальної програми теорію еволюції

Понад дві тисячі індійських науковців вже підписали петицію, у якій розкритикували ідею профільного міністра

Міністр вищої освіти Індії Сатьяпал Сінгх пропонує вилучити з навчальної програми теорію еволюції, оскільки «ніхто ніколи не бачив перетворення мавпи на людину». Про це повідомляє The Guardian. За інформацією ЗМІ, науковці вже засудили слова та наміри міністра. Водночас сам чиновник заявив,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Індійські студенти

Понад дві тисячі індійських науковців вже підписали петицію, у якій розкритикували ідею профільного міністра

Міністр вищої освіти Індії Сатьяпал Сінгх пропонує вилучити з навчальної програми теорію еволюції, оскільки «ніхто ніколи не бачив перетворення мавпи на людину».

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією ЗМІ, науковці вже засудили слова та наміри міністра.

Водночас сам чиновник заявив, що у світі є щонайменше 10 або 15 вчених, які стверджували, що немає доказів вірогідності теорії еволюції.

Він також сказав, що Альберт Ейнштейн називав теорію еволюції «псевдонауковою».

Сінгх, який навчався на факультеті хімії в Університеті Делі, наголосив, що виступає зі своєю заявою, «як людина науки».

У відповідь понад дві тисячі індійських науковців підписали петицію, у якій називають слова міністра «спрощеними, такими, що вводять в оману та не мають жодного наукового підґрунтя».

Як повідомляв «Главком», Китай вперше в історії випередив США за кількістю наукових публікацій.