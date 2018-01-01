Китай вперше в історії випередив США за кількістю наукових публікацій

За 2016 рік у Китаї вийшло 426 тисяч наукових робіт, у США - 409 тисяч

У 2016 році Китай вперше в історії обійшов США за річною кількістю наукових і інженерних публікацій. Їх число перевищило 426 тисяч проти приблизно 409 тисяч у американських авторів, повідомляє Національний науковий фонд США. Повний звіт про світові наукові показники доступний на сайті фонду. Щороку Національний науковий фонд США публікує дані про



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За 2016 рік у Китаї вийшло 426 тисяч наукових робіт, у США - 409 тисяч

У 2016 році Китай вперше в історії обійшов США за річною кількістю наукових і інженерних публікацій. Їх число перевищило 426 тисяч проти приблизно 409 тисяч у американських авторів, повідомляє Національний науковий фонд США. Повний звіт про світові наукові показники доступний на сайті фонду.

Щороку Національний науковий фонд США публікує дані про світові наукові показники, зібрані і проаналізовані протягом попереднього року. Звіт зазвичай включає в себе інформацію про кількість публікацій, кількість, місце роботи вчених, а також дані про освіту, мобільність студентів і фінансування фундаментальних і прикладних досліджень. При цьому опублікована інформація, хоч і є найбільш актуальною, але, як правило, відноситься не до звітного року, а попереднього, а для деяких параметрів (наприклад, дані про кількість захищених докторські дисертації) - до періоду за два або три роки до звіту.

18 січня Американський науковий фонд опублікував звіт про поточні значення світових наукових показників, зібраних в 2017 році. Так, сумарна кількість статей в наукових журналах продовжила рости і склала в 2016 році близько 2,3 мільйона.

У наведеній статистиці наводяться дані про кількість наукових публікацій в різних країнах. Внесок тієї чи іншої країни в публікацію конкретної статті вважається по інститутах, зазначених в якості місця роботи авторів з відповідним коефіцієнтом, розрахованим виходячи з числа авторів для кожної статті. Виявилося, що в 2016 році за загальною кількістю публікацій Китай вперше зайняв перше місце серед окремих країн, обігнавши США, і поступився лише сумарною кількістю статей від всіх країн Європейського союзу. Число китайських статей перевищила в 2016 році 426 тисяч (це майже 19 відсотків від загального числа публікацій), при цьому кількість публікацій американських авторів склала близько 409 тисяч. Варто відзначити, що в багатьох наукових галузях, зокрема медицині і гуманітарних науках, американці як і раніше займають лідируючу позицію за кількістю статей, але помітно поступаються Китаю в кількості статей по хімії та інженерних науках.

При цьому, незважаючи на зміну співвідношення за загальною кількістю статей, статті американських вчених продовжують значно більше цитуватися. Саме цитування багато хто вважає основним показником успішності вченого, значущості дослідження і часто - якості роботи. У списку країн, в яких працюють вчені, чиї статті знаходяться в верхньому відсотку цитування, США продовжує лідирувати.

Джерело: N+1