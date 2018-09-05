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    У світі

    В Японії поблизу Фукусіми стався землетрус магнітудою 5,6

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    В Японії поблизу Фукусіми стався землетрус магнітудою 5,6

    По інтенсивності струсів в епіцентрі землетрусу оцінюється як «дуже сильний»

    Землетрус магнітудою 5,6 стався в Японії в 36 км на південний схід від міста Фукусіма.

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    Епіцентр зафіксований о 23:11 за київським часом у вівторок землетрус мав координати 37.58 градуса північної широти і 140.82 градуса східної довготи.

    По інтенсивності струсів в епіцентрі землетрусу оцінюється як «дуже сильний».

    Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,2 стався 31 серпня в Казахстані. 

    Також раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 5,9 поблизу іранського міста Керманшах загинули двоє людей, ще 241 постраждали.

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