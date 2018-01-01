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    В Японії п'ятнадцять людей загинули через снігопади

    Ще більше 200 людей постраждали
    П'ятнадцять людей загинули, 222 отримали травми в результаті снігопадів, які обрушилися на північ Японії і на узбережжі Японського моря. Про це повідомило управління пожежної охорони міністерства загальнонаціональних справ Японії. У трьох префектурах, на які випав основний удар стихії - Фукуї, Ніїгата і Тоямі, загинули 15 людей. Всього на півночі
    • Сьогодні, 09:14
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    Ще більше 200 людей постраждали

    П'ятнадцять людей загинули, 222 отримали травми в результаті снігопадів, які обрушилися на північ Японії і на узбережжі Японського моря. Про це повідомило управління пожежної охорони міністерства загальнонаціональних справ Японії.

    У трьох префектурах, на які випав основний удар стихії - Фукуї, Ніїгата і Тоямі, загинули 15 людей. Всього на півночі основного острова Хонсю і на узбережжі Японського моря травми різного ступеня тяжкості отримали 222 людини. Найчастіше причиною смерті ставало падіння при очищенні дахів від снігу. Жителі побоюються обвалення даху під вагою снігу і змушені зчищати його своїми силами.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті рекордних снігопадів у Японії загинули семеро людей, ще 64 отримали травми різного ступеня тяжкості. 

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