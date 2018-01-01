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    В Японії через снігопади загинули семеро людей

    Рекордні снігопади у Японії призвели до смертей та численних травмувань
    В результаті рекордних снігопадів у Японії загинули семеро людей, ще 64 отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє телекомпанія NHK. У префектурі Фукуї загинули п’ятеро людей. Троє з них загинули від отруєння вихлопними газами у власних автомобілях після того, як сніг забив вихлопну трубу. Ще однією причиною смерті стало
    • Сьогодні, 08:44
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    Рекордні снігопади у Японії призвели до смертей та численних травмувань

    В результаті рекордних снігопадів у Японії загинули семеро людей, ще 64 отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє телекомпанія NHK.

    У префектурі Фукуї загинули п’ятеро людей. Троє з них загинули від отруєння вихлопними газами у власних автомобілях після того, як сніг забив вихлопну трубу. Ще однією причиною смерті стало падіння при очищенні дахів від снігу. Одну людину знайшли мертвою у снігоприбиральній машині, причини з'ясовуються.

    У префектурі Ніїгата був виявлений мертвим літній чоловік. Імовірно, він не помітив під снігом стічну канаву і впав в неї. Ще одна людина загинула в префектурі Фукуока. Він розвозив пошту на мотоциклі, транспортний засіб занесло і в нього врізалася вантажівка.

    Відзначається, більшість травм пов'язані з падінням під час розчищення снігу.

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