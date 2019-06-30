Вбито представників виборчої комісії в Афганістані



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Теракт був здійснений в день початку перемовин США і талібами

Терористи «Талібану» атакували вісьмох співробітників виборчої комісії в південній провінції Кандагар в Афганістані. Про це сьогодні повідомляє афганська влада.

Співробітників розмістили у будівлі урядового офісу, де вони повинні були зареєструвати виборців. Там їх атакували таліби у суботу ввечері, 29 червня.

«Талібан» вже взяв на себе відповідальність за напад.

Атака терористів збіглась з початком у Катарі сьомого раунду переговорів між талібами та США про завершення збройного конфлікту, який триває майже 18 років.

Днями державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон сподівається укласти мирний договір з талібами до вересня поточного року. 28 вересня 2019 року афганці обиратимуть президента.

Таліби хочуть завадити виборам президента Афганістану

Нагадаємо. спочатку президентські вибори були призначені на квітень, потім їх відтермінували на 20 липня, а пізніше їх знову перенесли вже на 28 вересня. У цей день разом з главою держави переобиратимуться також і народні представництва на провінційному та районному рівні.

Восени 2018 року після місяців суперечок і затримок в Афганістані відбулися парламентські вибори. Вони пройшли на тлі масових атак талібів, звинувачень у фальсифікації та технічних проблем з реєстрацією виборців. Через це з'явилися побоювання, що президентські вибори можуть стати причиною нової хвилі насильства з боку «Талібану», оскільки бойовики намагатимуться зірвати голосування.

Джерело: Deutsche Welle