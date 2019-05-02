США і «Талібан» відновили переговори про припинення війни в Афганістані



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Переговори США і «Талібану» у Катарі, архівне фото

Спецпредставник США з питань миру в Афганістані провів зустріч з політичним керівником талібів

В Катарі офіційні представники США і угрупування «Талібан» відновили переговори, які повинні допомогти припинити 17-річну війну в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що спецпредставник США з питань миру в Афганістані Залмай Халілзад провів зустріч з політичним керівником талібів муллою Абдул Гані Бардар, який очолює делегацію ісламістів.

Представник «Талібана» Забіхулла Муджахід заявив, що між сторонами був проведений обмін думками щодо ключових аспектів мирної угоди в афганському питанні.

«Вкрай важливо, щоб два ключових пункти порядку денного - повний вивід іноземних військ з Афганістану та запобігання заподіяння шкоди Афганістану - були завершені», - повідомив Муджахід.

Він додав, що це зможе відкрити шлях для вирішення інших аспектів проблеми і вони зможуть вступати в інші теми для після вирішення цього питання.

Нагадаємо .у середині квітня в Афганістані «Талібан» заявив про початок традиційного весняного наступу.

Традиційний щорічний наступ Талібану почався на фоні нового раунду переговорів за участі спеціального посланника США Залмая Халілзада.

На фоні попередніх переговорів терористи зменшили кількість атак в ключових містах і перенесли увагу на сільську місцевість.

Нагадаємо, у 2018 році внаслідок боїв в Афганістані загинуло не менше 3804 цивільних. Сили безпеки Афганістану за останні чотири роки в боях із «Талібаном» і « Ісламською державою» втратили 45 тисяч осіб.