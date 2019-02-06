Талібан вимагає США забрати всі свої війська із Афганістану



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Таліби в Москві представили власне бачення майбутнього Афганістану

Представники руху Талібан в середу знову нагадали про свою постійну вимогу щодо необхідності виведення всіх іноземних сил із Афганістану. Речник офісу Талібану в Катарі Сохаіл Шахін не виключив можливості залучення іноземних спеціалістів до відновлення Афганістану після виведення іноземних військових контингентів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До даної заяви члени терористичного руху були змушені вдатися після того як Дональд Трамп у виступі перед Конгресом США натякнув на можливість збереження незначного контингенту в Афганістані для боротьби із тероризмом. При цьому лідер США також наголосив на необхідності пришвидшення переговорів із рухом Талібан для припинення найдовшої в американській історії війни.

В рамках переговорів в Москві протягом 5-6 лютого 2019 року Шер Мохаммад Аббас Станікзай, який веде переговори із США від імені Талібану, заявив, що даний рух не має наміру правити країною самотужки. Також він наголосив на тому, що в Конституцію Афганістану мають бути внесені зміни, які б відображали принципи Ісламу, національні інтереси, історичну гордість і соціальну справедливість. Станікзай окремо наголосив на тому, що жінки можуть претендувати на ті права, які їм гарантує Іслам. До того ж представник Талібану поставив вимогу про скасування всіх західних санкцій, відміну обмежень на подорожі для лідерів руху.