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    У світі

    Вчені з'ясували, що довголіття чоловіків залежить від часу сексу

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    Вчені з'ясували, що довголіття чоловіків залежить від часу сексу

    Інтимні утіхи найбільш корисні для здоров'я в певні години – в цьому випадку вони продовжують життя, і не тільки сексуальне

    Вчені з університету Ілінойса Університету в Чикаго (США) знайшли зв'язок між довголіттям чоловіків і часом, коли вони займаються сексом.

    Згідно з результатами їхніх досліджень, інтимні утіхи найбільш корисні для здоров'я в певні години – в цьому випадку вони продовжують життя, і не тільки сексуальне.

    Згідно їх дослідженню, інтим з ранку більше корисний для здоров'я.

    Фахівці провели опитування серед 2600 чоловіків у віці від 65 до 87 років і прийшли до висновку, що більшість з них, хто займається сексом не менше п'яти разів на місяць, займаються сексом вранці.

    Причому 97 відсотків з них – чоловіки у віці від 80 до 87 років.

    Дослідники-фізіологи пояснюють це тим, що ранковий секс корисніший для загального стану здоров'я, ніж більш поширений вечірній і нічний: він служить профілактикою головних болів, нормалізує кров'яний тиск, попереджає серцево-судинні захворювання.

    Крім того, чоловіки з активним ранковим статевим життям менш схильні до стресу і неврозів.

    Нагадаємо, що з 1 вересня на онлайн-лекціях розказали, що треба знати про сексуальну освіту.

    Теги: здоров'я США інтим секс
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