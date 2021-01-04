Вчені з'ясували, що довголіття чоловіків залежить від часу сексу

Інтимні утіхи найбільш корисні для здоров'я в певні години – в цьому випадку вони продовжують життя, і не тільки сексуальне

Вчені з університету Ілінойса Університету в Чикаго (США) знайшли зв'язок між довголіттям чоловіків і часом, коли вони займаються сексом.

Згідно з результатами їхніх досліджень, інтимні утіхи найбільш корисні для здоров'я в певні години – в цьому випадку вони продовжують життя, і не тільки сексуальне.

Згідно їх дослідженню, інтим з ранку більше корисний для здоров'я.

Фахівці провели опитування серед 2600 чоловіків у віці від 65 до 87 років і прийшли до висновку, що більшість з них, хто займається сексом не менше п'яти разів на місяць, займаються сексом вранці.

Причому 97 відсотків з них – чоловіки у віці від 80 до 87 років.

Дослідники-фізіологи пояснюють це тим, що ранковий секс корисніший для загального стану здоров'я, ніж більш поширений вечірній і нічний: він служить профілактикою головних болів, нормалізує кров'яний тиск, попереджає серцево-судинні захворювання.

Крім того, чоловіки з активним ранковим статевим життям менш схильні до стресу і неврозів.

Нагадаємо, що з 1 вересня на онлайн-лекціях розказали, що треба знати про сексуальну освіту.