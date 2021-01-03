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    У світі

    Трамп назвав статистику смертності від COVID-19 у США фейковою

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    У США виявлено понад 20 млн заражених коронавірусом, померли понад 350 тис. людей - Трамп назвав статистику смертності від COVID-19 у США фейковою
    У США виявлено понад 20 млн заражених коронавірусом, померли понад 350 тис. людей

    Трамп зазначив, що методи підрахунку, які використовують у США спотворюють дані

    Президент США Дональд Трамп назвав американську статистику захворюваності та смертності від коронавірусу сильно завищеною.

    Про це Трамп написав у twitter.

    За його словами, методи підрахунку, які використовують у США спотворюють дані.

    «Кількість випадків зараження і смертей від китайського вірусу дуже сильно завищена в США, тому що у Центрів з контролю і профілактики захворювань сміховинні методи оцінки в порівнянні з іншими країнами. «Якщо в чомусь сумніваєтеся, то називайте це COVID«. Фейкові новини!» – написав Трамп.

    Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, коментуючи заяву Дональда Трампа, заявив ABC News, що дані про смертність від коронавірусу в США відповідають дійсності.

    «Досить побувати в лікарнях і подивитися, як йдуть справи у працівників сфери охорони здоров'я. Лікарням не вистачає ліжок, не вистачає досвідчених співробітників, а ті, що є, виснажені», – сказав Фачі.

    У США виявлено понад 20 млн заражених коронавірусом, померли понад 350 тис. людей.

    Теги: США Дональд Трамп президент коронавірус
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