Трамп назвав статистику смертності від COVID-19 у США фейковою

Президент США Дональд Трамп назвав американську статистику захворюваності та смертності від коронавірусу сильно завищеною.

Про це Трамп написав у twitter.

За його словами, методи підрахунку, які використовують у США спотворюють дані.

«Кількість випадків зараження і смертей від китайського вірусу дуже сильно завищена в США, тому що у Центрів з контролю і профілактики захворювань сміховинні методи оцінки в порівнянні з іншими країнами. «Якщо в чомусь сумніваєтеся, то називайте це COVID«. Фейкові новини!» – написав Трамп.

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News!