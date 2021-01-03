Трамп назвав статистику смертності від COVID-19 у США фейковою

Трамп зазначив, що методи підрахунку, які використовують у США спотворюють дані

Президент США Дональд Трамп назвав американську статистику захворюваності та смертності від коронавірусу сильно завищеною.

Про це Трамп написав у twitter.

За його словами, методи підрахунку, які використовують у США спотворюють дані.

«Кількість випадків зараження і смертей від китайського вірусу дуже сильно завищена в США, тому що у Центрів з контролю і профілактики захворювань сміховинні методи оцінки в порівнянні з іншими країнами. «Якщо в чомусь сумніваєтеся, то називайте це COVID«. Фейкові новини!» – написав Трамп.

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, коментуючи заяву Дональда Трампа, заявив ABC News, що дані про смертність від коронавірусу в США відповідають дійсності.

«Досить побувати в лікарнях і подивитися, як йдуть справи у працівників сфери охорони здоров'я. Лікарням не вистачає ліжок, не вистачає досвідчених співробітників, а ті, що є, виснажені», – сказав Фачі.

У США виявлено понад 20 млн заражених коронавірусом, померли понад 350 тис. людей.