Походження коронавірусу: США оприлюднили свою версію

Американці наполягають на причетності до пандемії лабораторії в Ухані

Найбільш ймовірною версією походження коронавірусу залишається витік з лабораторії у китайському місті Ухань. Таку думку висловив заступник радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Метью Поттінгер, повідомляє Daily Mail.

«Зʼявляється все більше свідчень того, що лабораторія є найбільш вірогідним джерелом витоку вірусу», – заявив чиновник під час Zoom-конференції, в якій взяли участь парламентарії з різних країн. Як зазначив Поттінгер, вірус міг «вислизнути» з лабораторії в результаті аварії. При цьому він не навів жодних доказів на підтвердження цієї версії.

Перед цим глава МЗС Китаю Ван І представив версію Пекіну щодо походження коронавірусу. За його словами, згідно з більшістю досліджень, пандемія нової інфекції була викликана окремими спалахами в різних місцях по всьому світу.

Раніше Китай підозрювали в засекречуванні даних досліджень про походження коронавірусу. Журналісти з Associated Press запевняють, що перед публікацією дослідження про Covid-19 перевіряє спеціальна комісія при китайському уряді. За даними агентства, Пекін виділяє гранти на сотні тисяч доларів вченим, які вивчають походження коронавірусу.

Спалах пневмонії Covid-19, викликаної коронавірусом нового типу, була вперше зафіксована в грудні 2019 року в китайському місті Ухань. 11 березня ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію. У грудні директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге припустив, що континент все ще знаходиться у розпалі пандемії.