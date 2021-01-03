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    Походження коронавірусу: США оприлюднили свою версію

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    Причиною появи вірусу могла стати аварія в лабораторії - Походження коронавірусу: США оприлюднили свою версію
    Причиною появи вірусу могла стати аварія в лабораторії
    Фото з відкритих джерел

    Американці наполягають на причетності до пандемії лабораторії в Ухані

    Найбільш ймовірною версією походження коронавірусу залишається витік з лабораторії у китайському місті Ухань. Таку думку висловив заступник радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Метью Поттінгер, повідомляє Daily Mail.

    «Зʼявляється все більше свідчень того, що лабораторія є найбільш вірогідним джерелом витоку вірусу», – заявив чиновник під час Zoom-конференції, в якій взяли участь парламентарії з різних країн. Як зазначив Поттінгер, вірус міг «вислизнути» з лабораторії в результаті аварії. При цьому він не навів жодних доказів на підтвердження цієї версії.

    Перед цим глава МЗС Китаю Ван І представив версію Пекіну щодо походження коронавірусу. За його словами, згідно з більшістю досліджень, пандемія нової інфекції була викликана окремими спалахами в різних місцях по всьому світу.

    Раніше Китай підозрювали в засекречуванні даних досліджень про походження коронавірусу. Журналісти з Associated Press запевняють, що перед публікацією дослідження про Covid-19 перевіряє спеціальна комісія при китайському уряді. За даними агентства, Пекін виділяє гранти на сотні тисяч доларів вченим, які вивчають походження коронавірусу.

    Спалах пневмонії Covid-19, викликаної коронавірусом нового типу, була вперше зафіксована в грудні 2019 року в китайському місті Ухань. 11 березня ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію. У грудні директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге припустив, що континент все ще знаходиться у розпалі пандемії.

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    Теги: МЗС США Китай ВООЗ коронавірус
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