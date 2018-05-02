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    Велика Британія прийняла аналог «закону Магнітського»

    Парламент підтримав закон у останньому читанні
    Палата громад парламенту Британії прийняла в останньому читанні закон про санкції, включивши в нього свій варіант «закону Магнітського» і статтю про розкриття імен власників фірм в офшорах на британських заморських територіях. Як повідомляє ВВС, прийняття закону покликане допомогти в боротьбі з корупціонерами з різних країн.
    • Сьогодні, 02:56
    • Розсилка
    Парламент Великобританії
    Парламент Великобританії

    Парламент підтримав закон у останньому читанні

    Палата громад парламенту Британії прийняла в останньому читанні закон про санкції, включивши в нього свій варіант «закону Магнітського» і статтю про розкриття імен власників фірм в офшорах на британських заморських територіях.

    Як повідомляє ВВС, прийняття закону покликане допомогти в боротьбі з корупціонерами з різних країн.

    «Поправка Магнітського» в прийнятому в третьому читанні законі «Про санкції і боротьбі з відмиванням грошей» дозволить уряду Британії відмовляти у візах і в'їзді в країну особам, звинуваченим у грубих порушеннях прав людини і корупції.

    Нагадаємо, у квітні парламент Нідерландів схвалив закон про «список Магнітського».

    Відзначимо, що аналогічні законодавчі акти щодо «санкцій Магнітського» вже прийняті у США, Канаді, Великій Британії, Латвії та у Литві. Також наприкінці березня Естонія заборонила в'їзд в країну 49 фігурантам «списку Магнітського»

    Це персональні санкції проти осіб, насамперед російських посадовців, які причетні до грубого порушення прав людини та корупційних діянь.

    Обмеження передбачають візові заборони та заморожування активів.

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