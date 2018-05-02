Велика Британія прийняла аналог «закону Магнітського»

Парламент підтримав закон у останньому читанні

Палата громад парламенту Британії прийняла в останньому читанні закон про санкції, включивши в нього свій варіант «закону Магнітського» і статтю про розкриття імен власників фірм в офшорах на британських заморських територіях. Як повідомляє ВВС, прийняття закону покликане допомогти в боротьбі з корупціонерами з різних країн.



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Парламент Великобританії

Парламент підтримав закон у останньому читанні

Палата громад парламенту Британії прийняла в останньому читанні закон про санкції, включивши в нього свій варіант «закону Магнітського» і статтю про розкриття імен власників фірм в офшорах на британських заморських територіях.

Як повідомляє ВВС, прийняття закону покликане допомогти в боротьбі з корупціонерами з різних країн.

«Поправка Магнітського» в прийнятому в третьому читанні законі «Про санкції і боротьбі з відмиванням грошей» дозволить уряду Британії відмовляти у візах і в'їзді в країну особам, звинуваченим у грубих порушеннях прав людини і корупції.

Нагадаємо, у квітні парламент Нідерландів схвалив закон про «список Магнітського».

Відзначимо, що аналогічні законодавчі акти щодо «санкцій Магнітського» вже прийняті у США, Канаді, Великій Британії, Латвії та у Литві. Також наприкінці березня Естонія заборонила в'їзд в країну 49 фігурантам «списку Магнітського»

Це персональні санкції проти осіб, насамперед російських посадовців, які причетні до грубого порушення прав людини та корупційних діянь.

Обмеження передбачають візові заборони та заморожування активів.