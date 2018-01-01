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    Венесуела за день заробила на криптовалюті $735 мільйонів

    Країна запустила продаж криптовалюти через економічну кризу
    Венесуела після запуску першої в світі державної криптовалюти зібрала сотні мільйонів доларів. Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, повідомляє агентство Reuters. «Тільки за один день продажів El Petro зібрано 735 млн доларів. Сьогодні народжується криптовалюта, яка може позмагатися із Суперменом», - заявив він. Інвестори
    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка
    Ніколас Мадуро
    Ніколас Мадуро

    Країна запустила продаж криптовалюти через економічну кризу

    Венесуела після запуску першої в світі державної криптовалюти зібрала сотні мільйонів доларів. Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, повідомляє агентство Reuters.

    «Тільки за один день продажів El Petro зібрано 735 млн доларів. Сьогодні народжується криптовалюта, яка може позмагатися із Суперменом», - заявив він.

    Інвестори мають можливість до 19 березня купувати El Petro, вартість якої становить близько 60 доларів за одиницю. Всього планується реалізувати 100 млн криптомонет. 

    Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що Венесуела у вівторок почала попередній продаж криптовалюти El Petro (петро), підтвердженої запасами нафти, газу, золота і алмазів. 

    Венесуела президент криптовалюта
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