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Венс відклав рішення про участь у виборах президента США: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Венс відклав рішення про участь у виборах президента США: причина
Венс відклав рішення про президентські вибори через побоювання реакції Трампа
фото: Reuters

Віцепрезидент побоюється передчасним початком кампанії викликати невдоволення Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирішив не поспішати з оголошенням про можливу участь у президентських виборах 2028 року. За інформацією американських журналістів, політик планує визначитися зі своїми намірами лише після Нового року, а публічно повідомити про рішення здатен не раніше кінця весни 2027 року. Однією з причин такого підходу стали побоювання його команди щодо можливої реакції президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними співрозмовників видання, Венс досі остаточно не вирішив, чи братиме участь у наступних президентських виборах. Наразі він обговорює це питання з родиною, зокрема з дружиною Ушою після народження їхньої четвертої дитини.

Джерела Axios наголошують, що відповідний графік ухвалення рішення сформувався ще до проміжних виборів до Конгресу США. Отже, відтермінування не стало безпосереднім наслідком поразки Республіканської партії.

Водночас важливу роль у планах віцепрезидента відіграють його відносини з чинним главою Білого дому. У команді Венса побоюються, що надто ранній початок президентської кампанії відверне увагу від Дональда Трампа та викличе його роздратування.

Попри невизначеність, Венс залишається одним із головних потенційних претендентів на висунення від Республіканської партії. Його союзники звертають увагу на сформовану політичну інфраструктуру, широку мережу донорів та впізнаваність серед виборців.

Зокрема, Венс був співзасновником мережі Rockbridge, яку розглядають як можливу основу для фінансування майбутньої кампанії. Крім того, він підтримує зв'язки з впливовими представниками технологічного бізнесу, серед яких Пітер Тіль, Девід Сакс та Ілон Маск.

Однак результати проміжних виборів створили додаткові труднощі для політичних перспектив віцепрезидента. Поразка республіканців посилила позиції тих представників партії, які виступають за перегляд політичного курсу Дональда Трампа.

У разі участі у президентських перегонах Венсу доведеться відповідати на запитання щодо рішень нинішньої адміністрації, зокрема у сфері зовнішньої політики.

Одним із найбільш суперечливих питань стала війна з Іраном. За інформацією Axios, у приватних розмовах Венс виступав проти військового конфлікту.

Після проміжних виборів його критичні висловлювання щодо війни частина представників Республіканської партії сприйняла як спробу дистанціюватися від рішення Трампа атакувати Іран.

Сам президент США визнав, що позиція віцепрезидента викликала невдоволення серед окремих республіканців. Водночас Трамп наголосив, що особисто не належить до критиків Венса, а їхні відносини не постраждали.

Тим часом усередині Республіканської партії обговорюють й інших потенційних претендентів на президентську номінацію 2028 року. Зокрема, підготовку до можливої кампанії проводить сенатор від Техасу Тед Круз. Водночас багато республіканців сумніваються, що він зможе скласти серйозну конкуренцію Венсу.

Серед інших можливих кандидатів називають державного секретаря США Марко Рубіо, колишнього губернатора Вірджинії Гленна Янгкіна, колишнього губернатора Джорджії Брайана Кемпа та губернатора Флориди Рона Десантіса.

При цьому Рубіо раніше неодноразово заявляв, що підтримає Венса у разі його висунення. Водночас частина республіканців розглядає саме держсекретаря як потенційно серйозного суперника віцепрезидента.

Рон Десантіс, коментуючи поразку Республіканської партії на проміжних виборах, назвав її подією майже рівня «вимирання».

Нагадаємо, раніше CNN повідомляв, що Джей Ді Венс розглядає можливість взагалі відмовитися від участі у президентських виборах 2028 року.

За інформацією телеканалу, однією з головних перешкод для його президентських амбіцій союзники віцепрезидента називають війну з Іраном.

Теги: Джей Ді Венс Дональд Трамп вибори у США

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