Венс розглядає відмову від президентських виборів у США 2028 року – CNN

Віцепрезидент США сумнівається у перспективах республіканців після проміжних виборів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс серйозно розглядає можливість відмовитися від участі у президентських виборах 2028 року. Причиною стали невдалі для Республіканської партії результати нещодавніх проміжних виборів, внутрішні суперечності серед прихильників Дональда Трампа та особисті обставини політика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією телеканалу, Венс дедалі частіше замислюється над тим, чи варто йому розпочинати президентську кампанію в нинішніх політичних умовах. Особливе занепокоєння викликають наслідки проміжних виборів, які засвідчили серйозні проблеми республіканців із підтримкою виборців.

Водночас віцепрезидент опинився перед складним вибором між власними політичними амбіціями та необхідністю зберігати єдність руху MAGA, всередині якого посилюються розбіжності.

Як зазначає CNN, останнім часом роздуми Венса зосереджені навколо питання, чи зможе він або будь-який інший кандидат від Республіканської партії перемогти в політичній ситуації, що сформувалася за президентства Дональда Трампа.

Додатковим чинником стали сімейні обставини. У Венса нещодавно народилася четверта дитина, тому він також зважує, як участь у тривалій президентській кампанії вплине на його родину.

При цьому остаточного рішення щодо участі у виборах 2028 року політик наразі не оголосив.

Венс залишається однією з найпомітніших фігур Республіканської партії та руху MAGA. Його подальші політичні плани матимуть значення для формування списку претендентів на президентську номінацію від республіканців.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що поразка республіканців на проміжних виборах похитнула позиції Венса. Після голосування 3 листопада частина представників партії почала покладати відповідальність за невдалі результати на віцепрезидента. Сам Венс назвав війну з Іраном однією з головних причин втрати підтримки виборців.

Також «Главком» писав, що республіканці почали розглядати держсекретаря Марко Рубіо як можливого кандидата у президенти США 2028 року. За даними Politico, після поразки на виборах частина законодавців висловила сумніви щодо політичних перспектив Венса через його тісний зв'язок із Дональдом Трампом. Водночас віцепрезидент зберігає підтримку впливових однопартійців.



