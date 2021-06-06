Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 156,5 млн осіб

Від коронавіру у світі одужало понад 156,5 млн осіб

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США та Індія

Станом на ранок неділі у світі від Covid-19 одужало вже понад 156,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Всього у світі на Covid-19 інфіковано 173,717,565 людини, з них одужало 156,586,510 особи. Кількість померлих зросла до 3,736,092.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (34,204,374), Індія (28,808,372), Бразилія (16,907,425), Франція (5,707,683), Туреччина (5,282,594), Росія (5,117,274), Велика Британія (4,511,669) та Італія (4,230,153).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (612,203), Бразилії (472,629) та Індії (346,784).

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 213 580 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 51 140 — летальні.

Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.

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