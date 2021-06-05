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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 1897 нових хворих на коронавірус

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 1897 нових хворих на коронавірус

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Україні госпіталізували 1065 осіб

    Станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

    Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1065 осіб;
    • летальних випадків – 86;
    • одужало – 8330 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 29061 особу,
    • методом ІФА – 12048 осіб,
    • експрес-тестами – 19312 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2213580 осіб;
    • одужало – 2088712 осіб;
    • летальних випадків – 51140;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10319406.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

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    Нагадаємо, в Україні від початку епідемії підтверджено 2211683 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 3 червня зафіксовано 2266 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ хвороби коронавірус
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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 1897 нових хворих на коронавірус