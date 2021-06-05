Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 1897 нових хворих на коронавірус
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За минулу добу в Україні госпіталізували 1065 осіб
Станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1065 осіб;
- летальних випадків – 86;
- одужало – 8330 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 29061 особу,
- методом ІФА – 12048 осіб,
- експрес-тестами – 19312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2213580 осіб;
- одужало – 2088712 осіб;
- летальних випадків – 51140;
- проведено ПЛР-тестувань – 10319406.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.
Нагадаємо, в Україні від початку епідемії підтверджено 2211683 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 3 червня зафіксовано 2266 хворих на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.