Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 1897 нових хворих на коронавірус

За минулу добу в Україні госпіталізували 1065 осіб

Станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1065 осіб;

летальних випадків – 86;

одужало – 8330 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 29061 особу,

методом ІФА – 12048 осіб,

експрес-тестами – 19312 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2213580 осіб;

одужало – 2088712 осіб;

летальних випадків – 51140;

проведено ПЛР-тестувань – 10319406.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Нагадаємо, в Україні від початку епідемії підтверджено 2211683 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 3 червня зафіксовано 2266 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.

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