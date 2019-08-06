Відомий російський дизайнер втік з родиною з РФ через «політичні причини»
Артемій Лєбєдєв наразі перебуває у Європі
Лєбєдєв заявив, що Росією «керує кліка, яка вкрала у неї майбутнє»
Дизайнер Артемій Лєбєдєв повідомив в YouTube, що з політичних причин виїхав з родиною з Росії. Можливо, назавжди.
«Країною керує кліка, яка вкрала у неї майбутнє», - заявив російський дизайнер.
У відеозверненні він пояснив, що наразі перебуває у Європі.
Варто зазначити, що на тлі численних державних контрактів РФ і активної антиукраїнської позиції заява Лєбєдєва виглядає як мінімум несподівано.
До слова, нещодавно експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв втік до Росії.