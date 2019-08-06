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    У світі

    Відомий російський дизайнер втік з родиною з РФ через «політичні причини»

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    Артемій Лєбєдєв&nbsp;наразі перебуває у Європі - Відомий російський дизайнер втік з родиною з РФ через «політичні причини»
    Артемій Лєбєдєв наразі перебуває у Європі

    Лєбєдєв заявив, що Росією «керує кліка, яка вкрала у неї майбутнє»

    Дизайнер Артемій Лєбєдєв повідомив в YouTube, що з політичних причин виїхав з родиною з Росії. Можливо, назавжди.

    «Країною керує кліка, яка вкрала у неї майбутнє», - заявив російський дизайнер.

    У відеозверненні він пояснив, що наразі перебуває у Європі.

    Варто зазначити, що на тлі численних державних контрактів РФ і активної антиукраїнської позиції заява Лєбєдєва виглядає як мінімум несподівано.

    До слова, нещодавно експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв втік до Росії.

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