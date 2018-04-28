Вірменія: лідер опозиції зустрівся з головою апостольської церкви

Сторони обговорили ситуацію в країні

Сьогодні на своїй сторінці в Facebook лідер опозиції Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що зустрічався з Католикосом усіх вірмен Гарегіном Другим. «Ми обговорили ситуацію в країні та шляхи її вирішення», - написав Пашинян. Раніше прес-секретар глави уряду Вірменії Арам Араратян заявив, що пропозиція лідера протестного руху, депутата