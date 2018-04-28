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    Вірменія: лідер опозиції зустрівся з головою апостольської церкви

    Сторони обговорили ситуацію в країні
    Сьогодні на своїй сторінці в Facebook лідер опозиції Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що зустрічався з Католикосом усіх вірмен Гарегіном Другим. «Ми обговорили ситуацію в країні та шляхи її вирішення», - написав Пашинян. Раніше прес-секретар глави уряду Вірменії Арам Араратян заявив, що пропозиція лідера протестного руху, депутата
    • Вчора, 10:52
    • Розсилка
    Нікол Пашинян
    Нікол Пашинян

    Сторони обговорили ситуацію в країні

    Сьогодні на своїй сторінці в Facebook лідер опозиції Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що зустрічався з Католикосом усіх вірмен Гарегіном Другим.

    «Ми обговорили ситуацію в країні та шляхи її вирішення», - написав Пашинян.

    Раніше прес-секретар глави уряду Вірменії Арам Араратян заявив, що пропозиція лідера протестного руху, депутата парламенту Нікола Пашиняна провести переговори з в.о. прем'єра Кареном Карапетяном не представляє інтересу.

    Напередодні лідер опозиції Нікол Пашинян заявив про готовність розпочати переговори з Кареном Карапетяном. Він запропонував зустрітися в готелі Marriott в присутності журналістів.

    Джерело: Радіо Свобода

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    церква протест Вірменія
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