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    Влада Вірменії відмовилася від переговорів з опозицією

    Чергова пропозиція Нікола Пашиняна практично не відрізняється від попередніх, заявив представник уряду Вірменії
    Пропозиція лідера протестного руху, депутата парламенту Нікола Пашиняна провести переговори з в.о. прем'єра Кареном Карапетяном не представляє інтересу. Про це сказав прес-секретар глави уряду Арам Араратян, повідомляє Интерфакс в п'ятницю, 27 квітня. «Чергова пропозиція Пашиняна практично не відрізняється від попередніх. Відповідь
    • 27 Квiтня, 12:52
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    <span>Карен Карапетян</span>
    Карен Карапетян

    Чергова пропозиція Нікола Пашиняна практично не відрізняється від попередніх, заявив представник уряду Вірменії

    Пропозиція лідера протестного руху, депутата парламенту Нікола Пашиняна провести переговори з в.о. прем'єра Кареном Карапетяном не представляє інтересу. Про це сказав прес-секретар глави уряду Арам Араратян, повідомляє Интерфакс в п'ятницю, 27 квітня.

    «Чергова пропозиція Пашиняна практично не відрізняється від попередніх. Відповідь Карена Карапетяна та ж, що і минулого разу. Переговори, де одна зі сторін диктує виключно свій порядок, а інша сторона не може надати свого порядку, не можуть вважатися переговорами», - заявив Араратян.

    Він також повідомив, що на думку в.о. прем'єра, проведення переговорів у присутності ЗМІ вже передбачає, що досягнення будь-яких результатів не є їхньою метою.

    «На думку Карапетяна, Пашиняну варто прийняти пропозицію президента Вірменії, спрямовану всім парламентським і позапарламентським політичним силам, про спільне обговорення ситуації, що склалася у Вірменії, і пошуку шляхів виходу з неї», - додав Араратян.

    Раніше повідомлялося, що лідер опозиції Нікол Пашинян заявив про готовність розпочати переговори з Кареном Карапетяном. Він запропонував зустрітися сьогодні опівдні в готелі Marriott в присутності журналістів.

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