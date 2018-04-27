Влада Вірменії відмовилася від переговорів з опозицією
- 27 Квiтня, 12:52
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Чергова пропозиція Нікола Пашиняна практично не відрізняється від попередніх, заявив представник уряду Вірменії
Пропозиція лідера протестного руху, депутата парламенту Нікола Пашиняна провести переговори з в.о. прем'єра Кареном Карапетяном не представляє інтересу. Про це сказав прес-секретар глави уряду Арам Араратян, повідомляє Интерфакс в п'ятницю, 27 квітня.
«Чергова пропозиція Пашиняна практично не відрізняється від попередніх. Відповідь Карена Карапетяна та ж, що і минулого разу. Переговори, де одна зі сторін диктує виключно свій порядок, а інша сторона не може надати свого порядку, не можуть вважатися переговорами», - заявив Араратян.
Він також повідомив, що на думку в.о. прем'єра, проведення переговорів у присутності ЗМІ вже передбачає, що досягнення будь-яких результатів не є їхньою метою.
«На думку Карапетяна, Пашиняну варто прийняти пропозицію президента Вірменії, спрямовану всім парламентським і позапарламентським політичним силам, про спільне обговорення ситуації, що склалася у Вірменії, і пошуку шляхів виходу з неї», - додав Араратян.
Раніше повідомлялося, що лідер опозиції Нікол Пашинян заявив про готовність розпочати переговори з Кареном Карапетяном. Він запропонував зустрітися сьогодні опівдні в готелі Marriott в присутності журналістів.