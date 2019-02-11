Виставка малюнків Сущенка відкривається у Варшаві



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Малюкни створені у застінках московського слідчого ізолятора у 2016-2018 рр

Виставку організувало посольство України у Польщі разом зі Спілкою польських журналістів

У Варшаві у понеділок, 11 лютого, відкриється виставка малюнків українського журналіста Романа Сущенка. Про це інформують організатори виставки у Facebook.

Виставка організовується спільно посольством України в Польщі та Спілкою польських журналістів (SDP).

Як зазначається, посол України в Польщі Андрій Дещиця спільно зі Спілкою польських журналістів сердечно запрошують на вернісаж вистави малюнків журналіста українського інформаційного агентства «Укрінформ» і політичного в’язня Кремля Романа Сущенка, створених у застінках московського слідчого ізолятора у 2016-2018 рр.

«У рамках відкриття виставки відбудеться дискусія за участі доньки Романа Сущенка та журналістки «Укрінформу» Юлії Сущенко, гендиректора «Укрінформу» Олександра Харченка, посла України в Польщі Андрія Дещиці, голови Спілки польських журналістів Кшиштофа Сковронського, керівника польського інформагентства РАР Войцєха Сурмача тощо», - йдеться у повідомленні.

Очікується, що захід відвідають польські та іноземні дипломати, представники української громади Польщі, пересічні поляки, представники українських, польських та іноземних ЗМІ.

Як повідомлялося, власного кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. 8 жовтня стало відомо про етапування Сущенка до місця відбування покарання. 7 листопада ФСВП Росії повідомила посольству України у Москві, що Сущенка етапували до колонії №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).

У п’ятницю, 8 лютого, Сущенко відзначив своє 50-річчя.