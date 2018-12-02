Влада Грузії підтвердила затримання сімох українців у Тбілісі



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Затримання відбулося в готелі на світанку

Українців затримали у справі щодо зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів

Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання сімох українських громадян в Тбілісі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Як заявив МВС, розслідування ведеться за статтею кримінального кодексу Грузії, що має на увазі протиправні придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.

Операція по затриманню була проведена на світанку в тбіліському готелі «Альянс». Серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював на Донбасі. За словами членів його сім'ї, Чхетія приїхав, щоб сьогодні бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Затримання Чхетії вони пов'язують з політичною розправою.

Лука Чхетія двічі побував в Афганістані в рамках миротворчої місії.

Раніше грузинські ЗМІ заявили про затримання п’ятьох українців.