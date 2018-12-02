У Грузії затримали п’ятьох українців



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Затримання відбулося в готелі

Кого саме затримали — грузинські медіа не повідомили

У Тбілісі в межах спеціальної операції затримали п’ятьох українців. Про це повідомив грузинський телеканал «Руставі 2».

Зазначається, що чоловіки 27 листопада приїхали до готелю «Альянс». Пізніше до них приєдналися ще дві людини.

За інформацією телеканалу, серед чоловіків був також колишній грузинський військовий Лука Чхетія, який брав участь у бойових діях на Донбасі.

Персонал готелю повідомив, що правоохоронці знали, в якій саме кімнаті були українці, адже інші номери вони не перевіряли. Під час обшуків поліція виявила 5 паспортів громадян України та зброю. Кого саме затримали — грузинські медіа не повідомили.

За непідтвердженими даними, затриманий Лука Чхетія збирався взяти участь в акції протесту опозиції. Офіційних коментарів поліції Грузії з цього приводу не було.

2 грудня у Тбілісі організували масові протести проти результатів виборів президента, на яких перемогла підтримуваний чинною владою кандидат. На противагу цьому мітингу на вулиці також вийшли його противники, які виступили за чинну владу та новообраного президентка.

Нагадаємо, що 28 листопада у Грузії відбулися вибори президента, які вперше в історії країни виграла жінка. Так новим президентом країни стала підтримувана керівною партією Саломе Зурабішвілі.

Джерело: Громадське